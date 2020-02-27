抗疫成功後…專家：陸外貿有望增5%

受疫情影響，中國大陸進出口和吸收外資都面臨嚴峻形勢。大陸商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國近日受訪時表示，疫情結束後中國外貿將有強勁反彈，全年有望實現5%左右增長。

中新社報導，魏建國認為，目前中國大陸穩外貿有以下幾個難點。一是因人手短缺，物流效率仍未恢復，企業完成現有訂單、按時交貨有困難，特別是處於供應鏈中間環節的訂單如果不能及時完成，將殃及下游企業；二是企業擔心交貨不及時影響信用，不敢承接新訂單；三是作為中國大陸外貿的主體，中小企業在疫情中受損嚴重。

他表示，在此情況下，除盡快打通人流、物流堵點，以減稅降費、提供優惠貸款等手段緩解企業資金緊張外，還應鼓勵中小企業抱團取暖，充分配合各自的訂單、勞動力、原材料、運輸資源，集中人力、集中材料、集中生產、集中發貨。這樣不僅可以保住訂單和市場不丟，也有利於產業集群盡快恢復。

魏建國稱，現在全球經濟整體上呈現復甦態勢，外需尚好，這對中國大陸穩外貿是個機遇。因此，應在維繫歐美日韓等傳統市場的同時，努力開拓新興市場，特別是「一帶一路」沿線國家和地區。

在他看來，如果穩外貿措施得力，疫情結束後中國大陸進出口將強勁反彈，呈前低後高態勢，全年增速有望達5%左右。外貿結構也會優化，附加值高的產品、自主品牌商品、機電產品出口將有明顯漲幅。

受疫情影響，部分在中國大陸的外企生產經營遇到一定困難。同時，部分境外投資者的觀望心態也有所加重。魏建國表示，疫情短期內會對中國大陸吸收外資帶來一定衝擊，但考慮到外商投資法實施，改善營商環境力度加大，市場需求會在疫情結束後充分釋放等利好因素，中國大陸對投資者吸引力仍在，外企不會大規模遷出中國。

他認為，穩外資需以對上下游產業鏈帶動性強的大項目為重點，一手保證在建大項目順利進行，一手加強招商引資，爭取一批新項目簽約落地。

除聚焦大項目外，魏建國認為，醫療保健、養老照護等服務業將在疫情過後出現井噴式發展，可擴大這些領域對外開放，吸引更多外資流入，對沖疫情影響。