抗疫！亞行貸款九州通醫藥5.6億
亞洲開發銀行（亞行）25日與九州通醫藥集團股份有限公司簽署貸款協議，向其提供1.3億元人民幣（約台幣5.6億）貸款，以幫助這家中國大陸企業採購和配送藥品等醫療物資，抗擊新冠肺炎疫情。
據新華社報導，九州通總部設在武漢，是抗擊疫情期間湖北省政府指定的醫藥配送企業之一。該筆本幣貸款將支援九州通保障基本藥物和防護服、手套、護目鏡、口罩、呼吸器等個人防護設備的持續供應。
亞行私營部門業務局局長邁克．巴羅表示：「亞行融資將幫助九州通儲備足夠的急需醫療物資、抗病毒藥物和個人防護設備，並配送給各大醫院和零售藥店。」
據悉，這是亞行私營部門首次為保障健康安全提供援助，亞行採用小額非主權業務快速審批流程，加速通過了該筆貸款融資。貸款為期兩年，是對中國大陸金融機構已向九州通提供貸款的補充。亞行於2月7日啟動新冠肺炎疫情響應援助，出資200萬美元，增強亞洲和太平洋地區多個國家的應對能力。
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