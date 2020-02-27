台企復工 福建加快援助措施

福建新冠肺炎疫情有所緩和，在福建、廈門工作的台青陸續回去復工，台企也開始生產。為了減低疫情對台企的影響、讓企業盡快復工復產，福建先後推出多個政策，加快兌現各項援企穩崗措施；金融機構新設立20億元人民幣福建省重點台資企業應急資金專項貸款額度，有效緩解台企對資金流的需求。

「廈門台資企業正在開足馬力往前衝，目前已有六成以上台企順利復工復產。」廈門市台商協會會長吳家瑩說。而廈門啟達海峽雙創基地負責人、台青范姜鋒本身就是一名台青，組織基地工作人員，整合各方資訊，為台青梳理出一系列涉及貸款、補助、人才招聘等方面的政策訊息。除此之外，每天早上，基地裡的台青還可以在前台，領到免費的愛心早餐。

「目前，已有超過一半的台灣青年回到廈門復工。雖然有的還處在自我隔離期，但通過遠端辦公等方式，各項工作都在有序進行。」范姜鋒說 。

10多天前，廈門美格農藝有限公司常務董事陳岱明從台灣趕回廈門。「公司主要從事園藝景觀工程。目前園區內的生產已經全面恢復，對客戶的服務也在逐步恢復中。」陳岱明說，他從這次疫情中看到新商機，「未來我們可能會轉型發展健康養生產業，比如，引進藥用性的香草類植物及台灣的萃取技術，生產清潔用品等。」陳岱明相信，疫情過後，人們對健康問題會更加重視，這將帶來新的商機。

而在閩南師範大學閩南文化研究院授課的施沛琳，人在台北家中，上周開始了新學期「創意寫作概論」、「閩台民間美術」兩門課程的直播網上教學。

「雖然這兩門課都是選修課，但每節課上線聽課的學子有七、八十人。」施沛琳的學生來自大陸各地，最近的在福建，最遠的來自新疆，還有貴州、廣西、雲南等地的學子。為了上好直播課，施沛琳提前把PPT課件做好，上傳學習通平台；上課時開啟QQ群，與同學們即時互動，氣氛很熱絡。