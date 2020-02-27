5G發展年 廠商搶賣手機

儘管因新冠肺炎疫情讓今年春節期間的手機銷售墜入冰點，但近日手機廠商仍然爭相發布新款5G手機，看好5G發展年。

大陸工信部26日披露，2020年1月大陸國內手機市場總體出貨量2081.3萬部，其中5G手機546.5萬部。大陸國產品牌手機出貨量占同期手機出貨量的88.0%，上市新機型占同期手機上市新機型數量的97.1%。

中新社報導，中國聯通預計，2020年整體手機市場銷售規模在3.3億支左右，其中5G手機約1億台至1.8億支。中國聯通計畫今年全渠道手機銷售1.1億支，其中5G手機3300萬支至6000萬支。

數據顯示，今年1月，中國大陸手機市場出貨量2081萬支，同比下降了38.9%。研究機構Counterpoint預測，今年第一季度中國智能手機出貨量下降約30%。

逆勢之下，5G手機出現一波發布潮。華為24日發布新一代摺疊屏5G智能手機華為MateXS，中國大陸市場售價高達16999元人民幣，將於3月5日開售。

隨後，華為旗下榮耀也發布了兩款新5G手機。

25日，vivo旗下新銳品牌iQOO發布了基於該平台的iQOO3，並已登陸天貓、京東、蘇寧三大平台。最近，已有數十款採用該平台的5G手機在設計中或已發布。

小米集團董事長兼CEO雷軍表示，2020年一季度智能手機銷量可能會銳減，但手機仍是最常用的智能設備，下滑幅度不會那麼大，二、三季度會出現報復性反彈。小米打算今年推出10款5G手機。

iQOO品牌總裁馮宇飛表示，市場上供求關係發生變化，但影響不是很大，線上產品銷售會恢復得更快。

疫情期間的「雲辦公」、「雲生活」、「雲游戲」已讓部分用戶體驗到5G的優勢。眾誠智庫分析師張揚表示，中國大陸作為全球第二大經濟體，在數字經濟、製造業轉型升級、醫療健康、5G建設和人工智能等領域展示巨大潛力。這些都會促進5G商用，5G手機替代4G手機是大勢所趨。

張揚表示，現在產業鏈供應殘缺不全，下游終端消費陷入低迷，引起中上游生產受限，上下游同步復工，才會產生積極正向的協同作用。