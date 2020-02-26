嚴控疫情 大陸民政部要排查「一老一小」服務機構
大陸民政部今日上午召開「全國民政一老一小服務機構疫情防控工作視訊會議」。會議指出，各級民政部門要將民政「一老一小」服務機構納入當地疫情排查、物資調配、轉移隔離、集中救治等聯防聯控整體部署，納入所在社區疫情防控重點管理。
大陸福利院爆發集體新冠肺炎疫情感染後，據中新社報導，大陸民政部開始對無法返院的老人、留守老人、留守兒童、社會集散孤兒、困境兒童等要進行摸底，開展有針對性的探訪與必要幫助。
會議要求，各級民政部門要認真分析轄區「一老一小」服務機構疫情防控形勢，找准問題，精准施策，將民政「一老一小」服務機構作為重點防控單位納入本地區聯防聯控機制，堅決遏制疫情聚集式暴發，切實保障服務對象生命安全和身體健康。
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