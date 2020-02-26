嚴控疫情 大陸民政部要排查「一老一小」服務機構

儘管遭遇美國的打壓，中國高科技企業華為仍然曬出一份亮眼的成績單。然而，華為卻因使用一張缺少藏南地區、阿克賽欽等地區的錯誤地圖，而受到部分網友的指責。對此，華為尚無回應。

2020-02-26 15:10