疫情嚇跑遊客 大陸入境遊要恢復恐需1年以上時間

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聯合報 / 特派記者林則宏／上海即時報導
新冠肺炎疫情重創大陸旅遊業，過去一向遊人如織的上海南京路步行街，近期即便周末也顯得冷清。特派記者林則宏／攝影
新冠肺炎疫情重創大陸旅遊業，過去一向遊人如織的上海南京路步行街，近期即便周末也顯得冷清。特派記者林則宏／攝影

新冠肺炎疫情重創大陸旅遊業。為協助業者度過當前難關，大陸將向旅行社暫退部分「旅遊服務質量保證金」，估計將可為大陸3.9萬家旅行社暫時退回人民幣80億元（約新台幣352億元）保證金，一定程度緩解企業當前面臨的現金流壓力。

在大陸國務院26日下午舉行的記者會中，大陸文化和旅遊部（文旅部）市場管理司長劉克智表示，疫情發生以來，文旅部就按中共中央的各項安排，全面停止旅行社及線上旅遊企業經營旅遊業務，停止組織所有國內和出境的團隊旅遊業務，全國旅遊景區也停止對外營業。

劉克智說，疫情發生以來，旅遊行業受到嚴重影響，旅遊企業也面臨經營困境。為此，文旅部2月5日即宣布，將向旅行社暫退部分旅遊服務質量保證金。

暫退範圍為大陸全國已依法繳納保證金、領取旅行社業務經營許可證的旅行社，暫退標準是現有繳納額的80%。

劉克智稱，據統計，大陸全國3.9萬家旅行社，截至2月25日申請暫退保證金的已達3萬5,200家，占旅行社總數的90%；應退保證金總額達人民幣80億元，目前已退還人民幣34.62億元。

上海市文化旅遊局副局長金雷在上海市新聞辦26日下午舉行的記者會中也表示，截至2月25日，上海也已暫退671家旅行社旅遊質量保證金人民幣2.82億元；預計最終將為約1,400家旅行社暫退保證金總額約人民幣5億元。

受疫情影響，大陸全國各地博物館、旅遊景區1月22日起就陸續暫停對外開放。但隨著疫情趨緩，2月19日起，各地景區已陸續恢復營業。

據大陸知名線上旅遊業者攜程公布的數據，大陸全國目前已有超過300處知名景區重新開放，較一周前增加十倍以上；2月19日到25日，攜程平台上的景區門票預訂量也以每天100%的速度增長。

劉克智表示，文旅部注意到相關情況，對此也高度關注。他強調，旅遊景區具人員聚集性強、流動性大的特點，旅遊景區的恢復開放，應在當地黨委政府領導下，堅持分區分級原則，根據疫情防控總要求，對旅遊景區開放條件和必要性進行全面評估，不宜搞「一刀切」。

他指出，疫情高風險地區旅遊景區仍應暫緩開放，疫情中風險和低風險地區景區開放則由當地黨委政府決定。

財新網報導，目前大陸各地已開放的景區，遊客主要仍來自本地。旅遊業界多預估，在疫情結束後，大陸的入境遊恐需要1年以上時間才能恢復，出境遊恢復時間可能在3個月到半年左右，但國內旅遊可能會在疫情過後較快恢復，甚至迎來「井噴」。

大陸旅遊業預估，待疫情過後，大陸國內旅遊可能就會迎來「井噴」。圖為2月23日上海外灘景象。特派記者林則宏／攝影
大陸旅遊業預估，待疫情過後，大陸國內旅遊可能就會迎來「井噴」。圖為2月23日上海外灘景象。特派記者林則宏／攝影

疫情 旅行社 新冠肺炎

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