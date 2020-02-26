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陸商務部：疫情催生新服務模式 將支援餐飲等行業

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
中共商務部服貿司司長冼國義。圖／中國網
中共商務部服貿司司長冼國義。圖／中國網

中共商務部服貿司司長冼國義26日說，疫情催生新的服務模式，會積極支援有關行業調整業務，加快發展。

冼國義在疫情防控記者會上說，抗疫期間餐飲業及住宿業有幾個明顯變化，包括透過電子商貿達成訂單、發展中央廚房、不同行業融合互助，及「無接觸配送」，減少業界員工與消費者接觸。

報導說，冼國義表示，四個明顯變化為：一是線下向線上加速發展。生活服務業的數字化程度獲得較大提升，企業或者自己單獨開發數字化平台，或者與大電商平台合作，通過網路進行業務拓展、客戶溝通、訂單達成、物流和配送管理。

二是服務的標準化、工業化程度提升。同時服務多個餐飲門店、餐飲企業的中央廚房在快速發展，標準化的生鮮配送，一些招牌菜的外賣，標準化的半成品的配送都在迅速的增長。

三是行業融合互助。不同行業之間，平台企業和商戶之間抱團取暖，相互融合、相互支持。比如餐飲企業的員工為快遞、批發、零售企業服務，住宿企業為返城復工的其他企業員工提供隔離場所等等。

四是全面推廣無接觸配送。一些餐飲外賣平台和餐飲企業及時推出「無接觸的配送」、「安心送」、「移動食堂」、「大廚直播帶貨」等服務。

在發展新業務模式的同時，企業還在努力調整業務結構，比如，一些家政企業在居家服務受到影響，開展較慢的情況下，積極擴大或拓展在醫療機構、隔離點、公共場所、企業等對這些單位進行專業保潔和消毒殺菌服務。一些家政企業無法開展線下培訓，就在線上進行培訓。

此外，一些生活服務企業、電商平台還為抗疫一線提供服務保障，有些還是免費的。據不完全統計，截至2月中旬末，餐飲住宿企業共為武漢等地一線抗疫人員免費提供40餘萬份餐飲、逾萬餘間的房間。

電商 疫情 餐飲業

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