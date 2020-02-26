賣了合資公司！英商Tesco退出大陸市場
路透報導，英國最大零售商樂購(Tesco)已經完成退出大陸市場，將向華潤集團出售與華潤成立的合資公司20%股權，交易價格為人民幣25億元，交易計畫於2月28日完成。
樂購表示，出售20%的股權將使其進一步簡化業務，並將業務重點放在核心業務上。公司還表示，出售股份所得將用於一般企業用途。
報導稱，樂購於2014年與華潤集團成立合資公司，將集團在中國大陸的131家門市與華潤集團合併。華潤方面持有合資公司80%的股份，樂購持有合資公司20%的股份，樂購將旗下的大陸門市統一改為華潤萬家。
報導指出，退出日本和美國市場並出售在韓國的業務之後，樂購於去年12月開始重新審視其在泰國和馬來西亞的業務，這意味該公司將進一步放棄其一度雄心勃勃的全球擴張計畫。這也是樂購在亞洲僅存的全資子公司。
報導稱，如果樂購出售其在泰國和馬來西亞的業務，將意味除了愛爾蘭以外，樂購僅存的海外業務將是其中歐分部，包括捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克。
報導還指出，樂購退出亞洲市場，可能是樂購首席執行官戴夫•路易斯的最後一項決定。今年10月，墨菲將接替路易斯的職務。
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