缺少藏南、阿克賽欽… 華為發表會用錯地圖挨批

儘管遭遇美國的打壓，中國高科技企業華為仍然曬出一份亮眼的成績單。然而，華為卻因使用一張缺少藏南地區、阿克賽欽等地區的錯誤地圖，而受到部分網友的指責。對此，華為尚無回應。

香港01報導，華為24日在西班牙舉行一場線上終端產品和戰略發布會。華為消費者業務CEO余承東透露，華為終端在2019年收入8500億元人民幣（約1209億美元），同比增長18%，手機出貨量達2.4億台，同比增長16%。

報導指出，雖然華為成績單亮眼，但還是有中國網友指出，在當天的發布會上，華為使用了錯誤的中國地圖。網友稱，華為使用的錯誤中國地圖缺少藏南地區、阿克賽欽等地區，嚴重違反「地圖管理條例」。對此，華為尚未回應此事。

據報導，自2017年以來，中國多個部門聯合行動，嚴查「問題地圖」。官媒則不斷宣傳錯誤地圖的錯漏點多集中於南海群島、中印邊界藏南和阿克賽欽、釣魚島等。中國網友也對此抱有十足的敏感性，近來多個問題地圖熱點事件均由網友舉報而起。

實際上，除華為外，中國同樣有不少知名企業有過使用錯誤地圖的歷史。與華為是競爭關係的中國手機品牌小米手機曾在印度宣傳時使用一張「誇張」的中印地圖，印度的東北部已「伸進」中國內陸，後以致歉收場。

據報導，余承東當天還表示，華為的PC業務和無線音頻業務增速均超200%，穿戴業務增速則超170%。截至今年1月，華為5G旗艦智能手機在全球的出貨量也突破1000萬台。余承東認為，5G手機仍會持續增長。

在本次發布會上，華為還推出搭載集成式麒麟9905G芯片的5G折疊手機MateXs，售價為2499歐元（約2713美元）起，並將於3月在中國市場開售。另外，在谷歌GMS服務受限的情況下，華為24日還正式推出HMS服務。