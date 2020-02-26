乘聯會秘書長：今年車市走勢為前低、中高、後強

大陸全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹認為，新冠肺炎疫情的衝擊對車市無疑是雪上加霜，今年車市可能出現前低、中高、後強的走勢。

中新經緯報導，崔東樹撰文分析，乘聯會前期預測的2020年乘用車市場總體增速為1%的判斷，面臨下調百萬台到-5%的可能。不過他也認為，危中有機，由於雖然第一季車市銷量可能不太理想，但相信行業會克服困難，更多地挖掘機遇，推動首購消費者購車熱情進一步提升。

崔東樹指出，受疫情影響，消費穩增長受到阻礙。歷來春節因素下的1-2月的衣食兩種消費占比較高，但今年受到疫情影響較大。今年經濟增長和消費穩定目標非常明確，透過促進汽車消費，有望抵充消費市場的下行壓力。

他認為，去年汽車消費是負增長，因此今年要以汽車的增量抵充其他消費產品的下滑。為穩定消費，把汽車需求拉起來，是最行之有效的方法。

崔東樹指出，目前促進汽車消費，基本都是在促進換購需求，而沒有推動新購需求，原因在於換購需求既能拉動銷售額增長，同時還能拉動二手車數量增長，但是對總量的拉動不大，同時對改善普通百姓的消費應該是並沒有達到預期效果的。

崔東樹分析，目前汽車限購城市都是經濟發展較快和人口集聚的城市，因此限購城市對車輛的需求相對強烈。由於採取限購政策，導致這些限購城市的牌照增長相對緩慢。他認為，經濟下行期增大牌照的發放量是一個很好的措施，等到經濟恢復平穩之後，可以再逐步的縮小牌照供給，實現逆週期調節。