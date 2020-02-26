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買不到口罩 80後董座花11天蓋出工廠生產

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
關勳澤在調試口罩生產設備。 圖／取材自中新網
關勳澤在調試口罩生產設備。 圖／取材自中新網

為了緩解口罩等防疫物資供不應求的局面，中石化、富士康、比亞迪等多家知名企業紛紛跨界生產口罩，家用空調的龍頭格力電器也跨界生產口罩，量產後可日產百萬個。遼寧盛京堂董事長關勳澤，在買不到口罩之後決定自己生產，他用了11天建成口罩工廠並上線生產。

中新網報導，出生於1986年的關勳澤是遼寧盛京堂生物科技有限公司董事長。春節期間，他9天跑了全國9個城市買口罩無果，最終他決定回瀋陽自建口罩廠。24日，數萬片N95級口罩開始投放市場。從買不到口罩，到最終建廠自產，只用了11天。

南方都市報報導，「量產後日產口罩百萬個！戰『疫』需要什麼，我們就造什麼！」格力電器董事長董明珠在官方自媒體刊文，全面披露格力的抗疫動向。

董明珠指出，格力電器經過正式申請和報備，已經加班生產防疫所需的雙向換氣新風空調、殺病毒空氣淨化器、體溫檢測儀、口罩生產設備、護目鏡等產品，同時調整生產線，側重生產與防疫有關的產品。

董明珠表示，「國家需要的，就是我們要做的」，「喊困難是沒有用的，必須要有大局意識，要看到生產正在逐步恢復」。

目前格力口罩正在試制中，量產後可日產百萬個，僅僅10天時間，格力就開出測溫儀的模具，目前日產2萬-3萬台。這是格力首度官方證實，跨界生產口罩。

報導指出，格力電器募集近600萬元用於疫情防控，向武漢捐贈2465台價值1540萬元的空調和殺病毒空氣淨化器，陸續向湖北等十五個省區的疾控中心、一線醫療機構捐贈殺病毒空氣淨化器等抗疫物資。

格力電器投入抗疫物資生產。 圖／取材自南方都市報
格力電器投入抗疫物資生產。 圖／取材自南方都市報

口罩 格力電器

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