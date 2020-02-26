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拿了大陸900億元投資 吉爾吉斯取消陸企合作
東鄰中國的吉爾吉斯斯坦，因居民抗議農業及林業生產損失，叫停納倫工業貿易物流中心建設專案，取消和中國企業合作。
中國是吉爾吉斯斯坦最大的投資國，中吉貿易額達20億美元，2018年開通了中國-吉爾吉斯-烏茲別克的國際貨運通道，將3國之間的陸運時間由10天縮短至2天，促進了三方進出口往來，是大陸一帶一路戰略的重要節點。
陸媒報導，截至2018年，中國已累計對吉爾吉斯斯坦投資30億美元（約新台幣900億元），中資企業在當地投資的鐵公路、輸變電、鋼鐵、建材等專案，推動吉爾吉斯的經濟發展。
金十數據引述俄羅斯衛星通訊社25日報導，吉爾吉斯取消和中國企業在當地興建的工業貿易物流中心，原本預計將雇用15000名當地員工，計畫投資2.8億美元（約20億元人民幣）。而吉爾吉斯斯坦對此表示非常遺憾。
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