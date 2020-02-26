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國台辦旗下網站：蔡暗示台灣「以武拒統」已經做好準備

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
中國台灣網發文質疑，蔡英文明顯暗示台灣「以武拒統」已經做好準備。聯合報系資料照片
中國台灣網發文質疑，蔡英文明顯暗示台灣「以武拒統」已經做好準備。聯合報系資料照片

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（26）日發文質疑，如今在台灣一切以台獨為執政目的的民進黨當局，會給這一代的台灣人留下怎樣的傷痕？

文章稱，從李登輝時就開始在全台灣各領域推行的「去中國化」，到了蔡英文這裡更加變本加厲。以最能「獨害」台灣民眾頭腦的教科書來說，在民進黨當局多年的操弄下，如今的台灣年輕一代在學校裡讀的歷史書，中國史已經被放入了東亞史的章節中。這意思再明顯不過了，就是要讓孩子們覺得：中國史完全跟台灣史沒有關係，中國也完全跟台灣沒有關係。

文章表示，如果真的做到沒有關係，那台灣這個孤島會變成怎樣恐怖的模樣？民進黨才不會把真相告訴台灣民眾！

文章稱，民進黨當局正在採用的跟大陸隔絕的政策，將給台灣人的生活、民生帶來惡果，而且這種惡果將會影響的不止一代台灣人。「去中國化」對整個台灣來說，不是一場涉及歷史、文化、生活的浩劫，又能是什麼？

文末表示，蔡英文在接受外媒採訪時聲稱，在任何時候，都不能排除戰爭的可能性，還說一直十分努力增強我們的能力。如此明顯地暗示台灣對於「以武拒統」已經做好準備，擺出一副就算開打也沒關係的姿態，台獨倒行逆施日益倡狂，欲將全體台灣民眾綁上台獨戰車的步驟也越來越清晰。民進黨當局到底想給這一代台灣人留下怎樣的傷痕，再明顯不過了。

民進黨 台獨 蔡英文

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