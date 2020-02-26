防疫利器「智慧頭盔」 上百人測溫兩秒稿定

防疫測溫如何能不接觸、不到兩分鐘就完成上百人篩查？上海研發了科技利器「智慧頭盔N901」，人群中，只要一眼掃過，前方3到5公尺範圍內，發現發熱人員，頭盔立刻聲光報警。

「智慧頭盔N901」原本在去年大陸國慶配發到公安單位執行任務，是上海智慧公安建設重大成果之一。但疫情催生了防疫測溫新商機。

這款測溫利器有幾個特點：可無接觸自動記錄被檢測人員資訊和溫度，檢測人員和被檢測者始終保持在安全距離，完全無接觸狀態完成檢測、排查和記錄。上百人隊伍可以在不到2分鐘時間就完成發熱人員篩查和記錄；8小時超長待機，帶上頭盔就能到處趴趴走，隨時隨地動態巡查……