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張羅救命錢 到哪裡都願意
合肥市政府要融資人民幣百億元給蔚來汽車的消息傳出後，外界認為這是蔚來汽車的「救命錢」，是蔚來汽車渡過2020年的最大籌碼。
總部在上海的蔚來汽車是大陸造車新勢力中的明日之星，但想在殘酷的汽車市場取得一席之地，燒錢速度相當驚人，蔚來汽車去年就提出打造「蔚來中國」的新實體模式，尋求與地方政府的深度合作，簡單來說就是「哪裡能給錢給地給政策，就把大本營搬到哪裡去」。
新浪財經報導，根據蔚來汽車2019年的財報，第1季虧損人民幣26.24億元，第2季虧損32.86億元，第3季虧損人民幣24.7億元，截至第3季時帳上資金只剩下2.74億美元，蔚來汽車作為一家初創車企，真的很缺錢。
去年5月就有消息傳出，北京亦莊國際投資公司將以現金方式對「蔚來中國」出資人民幣100億元，蔚來汽車去年一度在北京亦莊註冊成立新公司，之後雙方就沒進展，業界就傳出這個案子吹了。去年10月又有消息說蔚來汽車正與浙江湖州市吳興區談一筆超過人民幣50億元的融資案，蔚來汽車將會在吳興區建一個20萬輛年產能的工廠，但這個計畫最終被吳興區政府否認。
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