中車唐山公司復產 遠程辦公防疫

河北中車唐山機車車輛有限公司已在日前復產。復工首日，在鋁合金廠車體智能製造生產線，首席技能專家張雪松帶領金藍領工作室成員孫克安、陳佔峰再次對設備進行了一次巡檢。

中新社報導，張雪松說，及時優化調整設備狀態，查找整改隱患問題，為順利投產時速350公里復興號高速動車組鋁合金車體做好準備。

為做好疫情防控期間復工工作，公司採取現場辦公和遠程辦公相結合的形式，實行錯峰上下班，通過差異化的管理，做到疫情防控和經營生產兩不誤。

為保障海外項目按時交付，中車唐山公司各單位快速調整出口產品的生產節奏，將企業社會責任與對全球各國客戶誠信履約緊密結合。總裝配一廠女工徐書玲負責安哥拉動車組、尼日利亞客車車電接線工作。早上，徐書玲進入車間前先測量體溫，然後換上班組發放的口罩，工友們分頭負責各自分管衛生區域的消毒工作。從復工開始到疫情結束，徐書玲班組的班前會改在微信群進行，就連平常的物料支領也變得與以往大不相同。

「之前支取物料就是根據生產計畫的安排，按需進入物料緩衝區，刷卡就可以領取物料和備品。現在特殊時期為避免交叉感染，一次只允許一個人進入緩衝區」。徐書玲說，每一個環節相對之前都延長了，相對的工作任務就加重了，既要保證質量又要確保進度，這就要求必須在最短的時間熟悉作業流程和作業標準，確保出口產品的質量。

2月10日，中車唐山公司首批4列出口安哥拉的內燃動車組在天津港順利裝船，啟運前往安哥拉。這是為安哥拉首都羅安達至其新機場區間提供的米軌內燃動車組，屬城際運輸的高檔車型，產品投入運營後將大大改善當地民眾的出行條件。

此前，出口奈及利亞的第三批16輛鐵路客車也於2月1日順利抵達當地拉哥斯港。中車唐山公司積極保障海外出口項目的交付，彰顯出中國製造的卓絕實力和大國擔當。

張雪松表示，身為「中國第一代高鐵人」，中車唐山公司的員工們將繼續做好疫情防控，同時建立新的溝通協調機制，快速恢復正常的生產秩序。預計到3月上旬，各條生產線將全部達到正常產能。