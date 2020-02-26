中車唐山公司復產 遠程辦公防疫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

河北中車唐山機車車輛有限公司已在日前復產。復工首日，在鋁合金廠車體智能製造生產線，首席技能專家張雪松帶領金藍領工作室成員孫克安、陳佔峰再次對設備進行了一次巡檢。

中新社報導，張雪松說，及時優化調整設備狀態，查找整改隱患問題，為順利投產時速350公里復興號高速動車組鋁合金車體做好準備。

為做好疫情防控期間復工工作，公司採取現場辦公和遠程辦公相結合的形式，實行錯峰上下班，通過差異化的管理，做到疫情防控和經營生產兩不誤。

為保障海外項目按時交付，中車唐山公司各單位快速調整出口產品的生產節奏，將企業社會責任與對全球各國客戶誠信履約緊密結合。總裝配一廠女工徐書玲負責安哥拉動車組、尼日利亞客車車電接線工作。早上，徐書玲進入車間前先測量體溫，然後換上班組發放的口罩，工友們分頭負責各自分管衛生區域的消毒工作。從復工開始到疫情結束，徐書玲班組的班前會改在微信群進行，就連平常的物料支領也變得與以往大不相同。

「之前支取物料就是根據生產計畫的安排，按需進入物料緩衝區，刷卡就可以領取物料和備品。現在特殊時期為避免交叉感染，一次只允許一個人進入緩衝區」。徐書玲說，每一個環節相對之前都延長了，相對的工作任務就加重了，既要保證質量又要確保進度，這就要求必須在最短的時間熟悉作業流程和作業標準，確保出口產品的質量。

2月10日，中車唐山公司首批4列出口安哥拉的內燃動車組在天津港順利裝船，啟運前往安哥拉。這是為安哥拉首都羅安達至其新機場區間提供的米軌內燃動車組，屬城際運輸的高檔車型，產品投入運營後將大大改善當地民眾的出行條件。

此前，出口奈及利亞的第三批16輛鐵路客車也於2月1日順利抵達當地拉哥斯港。中車唐山公司積極保障海外出口項目的交付，彰顯出中國製造的卓絕實力和大國擔當。

張雪松表示，身為「中國第一代高鐵人」，中車唐山公司的員工們將繼續做好疫情防控，同時建立新的溝通協調機制，快速恢復正常的生產秩序。預計到3月上旬，各條生產線將全部達到正常產能。

疫情 微信

延伸閱讀

習近平：全力組織春耕生產　為打贏防疫戰提供支撐

有變數？白沙屯媽進香3月1日研商 進香志工辦調查

鴻海集團龍華廠自製口罩 近期可日產逾百萬片

防疫紓困條例火速三讀通過 防疫照顧假確定沒津貼

相關新聞

蔚來蓋總部 434億融資到手

大陸電動車品牌蔚來汽車昨（25）與合肥市政府簽約，蔚來汽車大陸總部確定進駐合肥市，蔚來汽車將融資取得人民幣100億元（約新台幣434億元），用來打造企業總部、研發基地及第二生產基地，預計蔚來汽車新一款車型EC6將在此量產。

工信部協調醫療物資 同步復產

大陸工信部表示，在全力保障口罩、防護服等醫療物資供給基礎上，將重點開展醫療救治急需的呼吸機、心電監護儀等醫療設備和治療藥品的組織生產和及時供應，統籌協調醫用物資全產業鏈企業同步復工復產。

機械工業增加值 增速有望達5%

中國機械工業聯合會25日表示，預計2020年中國機械工業經濟運行將呈現前低後高、逐步回升的走勢，如新冠肺炎疫情能早日結束，工業增加值增速仍可達5%左右，營業收入、利潤總額等指標將保持小幅增長。

復工政策利多 幫外企按快進鍵

在向東南亞和南美洲的銀行客戶如期交付了53台智能金融設備的出口訂單後，廣州一家公司的海外市場總監徐國慶更加堅定了市場信心。

餐飲業自救 百年老店線上外賣

受疫情影響，位於杭州西湖畔的樓外樓菜館大門緊閉。前廳停業，後廚卻不停工：糖醋里脊、彩色蝦仁、幹炸響鈴等特色杭幫菜陸續出鍋，被集中擺放在一次性餐盒中。自2月18日起，樓外樓在外賣平台「網上建店」，這家有著170多年歷史的餐飲老店第一次嘗試外賣業務。

上海金援外企 融資度難關

為助力企業復工復產，上海市出台多項政策幫助企業共度難關。上海目前已落實外資企業融資需求超過123億元人民幣。

浙江外貿企業復工率 逾7成

浙江省商務廳表示，隨著各地對新冠肺炎疫情防控取得進展，浙江外貿企業復工率呈現快速增長勢頭，外貿出口全鏈條正在逐步恢復中。

陸海關6利多 挺綜合保稅區

大陸海關總署25日發布通知，就支持綜合保稅區高水平開放高質量發展，推出六條措施。

中車唐山公司復產 遠程辦公防疫

河北中車唐山機車車輛有限公司已在日前復產。復工首日，在鋁合金廠車體智能製造生產線，首席技能專家張雪松帶領金藍領工作室成員孫克安、陳佔峰再次對設備進行了一次巡檢。

張羅救命錢 到哪裡都願意

合肥市政府要融資人民幣百億元給蔚來汽車的消息傳出後，外界認為這是蔚來汽車的「救命錢」，是蔚來汽車渡過2020年的最大籌碼。

陸金援中小企 加碼2.1兆

大陸國務院總理李克強昨（25）日宣布，增加再貸款、再貼現額度人民幣5,000億元（約新台幣2.1兆元），重點用於中小銀行加大對中小微企業信貸支持；自3月1日至5月底，免徵湖北省境內小規模納稅人增值稅，其他地區小規模納稅人增值稅徵收率由3%降至1%等措施。

台資連鎖餐廳:現在很辛苦

這兩天，上海氣溫回升，25日下午甚至超過20度，街頭的人車也跟著明顯增多。一個上海朋友說，「關在家這麼久，大家都悶壞了」。然而在談起這場新冠肺炎疫情的衝擊時，一家台資連鎖餐飲業老闆卻連聲嘆氣稱，大家現在真的都很辛苦。

熱門新聞

真的躺著賺！隔離防疫太無聊 陸男直播睡覺一夜賺30萬

受新冠肺炎影響！大陸理髮店1天10客人 「快付不起房租」

SARS倖存者命撿回來 但過著被病折磨的日子

期望日產十萬個 廠商重啟口罩機：發揚香港製造

憋壞急出遊？大陸景區人擠人 小店日賣6000枝烤串

比亞迪拿下美國史上最大電動大巴訂單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。