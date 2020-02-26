浙江外貿企業復工率 逾7成

浙江省商務廳表示，隨著各地對新冠肺炎疫情防控取得進展，浙江外貿企業復工率呈現快速增長勢頭，外貿出口全鏈條正在逐步恢復中。

新華社報導，浙江是中國的外貿出口大省，擁有大批中小外貿型企業，在此次疫情中受到較大的影響。因此，浙江省商務部門把外貿企業的復工作為當前的重中之重，全力推進。

浙江省商務部門對1045家占全省出口規模30%的重點樣本企業進行的復工監測顯示：2月14日以來，外貿樣本企業復工率持續快速增長，每日平均增速超過10%，截至上周，復工率已達71.6%以上。

浙江省商務廳副廳長張曙明表示，商務部門根據外貿企業復工復產指數圖，並與疫情五色圖進行每日比對研判。在疫情風險較低的藍色、綠色區域，外貿企業復工率相對較高，比如湖州、舟山、金華、衢州等地，外貿樣本企業復工率都已經達到了90%以上。相對疫情較為嚴重的溫州，外貿企業復工率還比較低，相信隨著疫情的有效控制，也會有序步入正軌。

在復工率提升較快的背景下，浙江正重點推動提高已復工企業的產能恢復率和員工到崗率。目前，外貿企業的產能恢復率、員工到崗率在40%左右。一方面針對外貿出口龍頭企業，通過「一企一策」推進產業鏈上下游供應商加快復工，做好配套；另一方面在疫情受控前提下，有序推動一批專業市場開業。

張曙明表示，外貿的全面復甦是一項系統工程，涉及工廠、貨代、物流、港口、航運、金融、國際市場等多個環節。目前，出口貿易在集卡運輸、國際單證流轉等方面還存在一些堵點。為此，浙江省商務廳牽頭組成多部門聯動的外貿企業復工復產專班，建立快速響應處置機制，深入開展「三服務」打通堵點，有序推動外貿出口全鏈條的逐步恢復。