上海金援外企 融資度難關

為助力企業復工復產，上海市出台多項政策幫助企業共度難關。上海目前已落實外資企業融資需求超過123億元人民幣。

上海市商務委員會日前表示，監測重點企業中，世界500強投資企業復工率接近90%，跨國公司地區總部復工率達93%，外資研發中心復工率達87%。

截至24日，延鋒安道拓上海地區的工廠已經全部復工；截至20日，總部管理及技術人員86%可復工，工廠流水線工人復工率達84%。

西門子醫療大中華區總裁王皓表示，為了保護員工，採購大量的口罩和防護服，首先提供給一線的工程師、臨床應用醫生以及場地工程師、安裝工程師等。

他說，未來在醫療當中，要更多地利用數字化、人工智能化以及遠程診斷等技術，讓現在整體醫療技術的可及性和便利性進一步提高。對西門子醫療來講，這也是非常重要的啟示，未來會在這一方這方面更加努力，去提供更好的解決方案給中國客戶。