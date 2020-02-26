餐飲業自救 百年老店線上外賣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

疫情影響，位於杭州西湖畔的樓外樓菜館大門緊閉。前廳停業，後廚卻不停工：糖醋里脊、彩色蝦仁、幹炸響鈴等特色杭幫菜陸續出鍋，被集中擺放在一次性餐盒中。自2月18日起，樓外樓在外賣平台「網上建店」，這家有著170多年歷史的餐飲老店第一次嘗試外賣業務。

新華社報導，2月中旬起，大陸各行業陸續進入復工復產狀態。但為了響應防控工作要求，眾多餐飲商家仍處於閉店狀態。面對房租、人力等大量支出，餐飲行業急需尋找「回血」渠道，「網上建店」成為重要選擇。

來自外賣平台美團外賣的數據顯示，近期已有3000多個商家通過綠色通道極速入駐平台。「儘管收入明顯不如堂食，但是外賣是餐飲企業公認的、最適用於現階段的自救方式。」浙江省餐飲行業協會秘書長錢錫宏說。

不僅是連鎖品牌，一些星級酒店及高端餐飲品牌也加入其中。杭州市飯店行業協會與美團聯手組織開展了「旅遊飯店、品質外賣」活動，包括杭州黃龍飯店等20餘家星級酒店參與報名。

「兩菜一湯或三菜一湯，可以提供不同的定製化選擇。」杭州黃龍飯店餐飲總監泮成雁說，這是黃龍飯店首次與外賣平台合作，主要推出的是瞄準中高端寫字樓的定食。「我們花了一周時間設置具體菜單，很快就可以開啟線上預訂。」

「受疫情影響，旅遊和餐飲業的恢復需要時間，但不能坐以待斃。」杭州雷迪森大酒店（西溪藍海店）餐飲總監任英說，對於星級酒店而言，上線外賣業務是對周邊客戶的維護和管理，對以後開展業務也有一定幫助。

為了幫助第一次「觸網」的商家，各大外賣平台都推出了「商家上線綠色通道」，以全面提升店舖審核效率。美團外賣相關負責人說，通過綠色通道，商家僅需5步就能開通，6小時之內完成審核，當日即可營業。

在阿里本地生活服務公司副總裁胡曉昱看來，無論是企業商家蜂擁到線上來，還是像餓了么、口碑這樣的阿里本地生活服務平台助力商家「觸網」，都不是簡單的在疫情期間提出的過渡方案。「本質上，我們一直在思考如何聯合商家推動餐飲服務的數字化。」他認為，疫情這一特殊情況，讓相應的布局和動作進一步加快。

不過，一些餐飲企業人士也表示，外賣業務尚未達到穩定水平，對企業收入的貢獻占比仍較低。錢錫宏說，鋻於這些企業當前做外賣仍在嘗試階段，希望各地能抓緊研究，扶持餐飲企業進一步開拓線上快餐外賣的經營服務。

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