復工政策利多 幫外企按快進鍵

在向東南亞和南美洲的銀行客戶如期交付了53台智能金融設備的出口訂單後，廣州一家公司的海外市場總監徐國慶更加堅定了市場信心。

新華社報導，「政府支持企業復工復產的多項政策措施正釋放紅利，公司的物料供應速度和復工率已明顯提升。」徐國慶說，他工作的廣電運通金融電子股份有限公司目前已有一萬多名員工復工，超過八成。生產線上正開足馬力，保障下個月2000多台設備的海外訂單交付。

世界500強企業、新加坡豐益國際有限公司投資的益海嘉里（青島）食品工業園項目也於日前復工。

「疫情當前，政府幫著我們復工，這確實讓我們感到信任、踏實、可靠，對投資很有信心。」益海嘉里（青島）食品工業有限公司總經理徐擁軍說，集團已研究決定，追加投資5億美元。

連日來，中國各地各部門接連出台務實舉措，助力外貿外資企業穩健發展。商務部印發《關於應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知》，提出支持外貿、外資、商貿流通和電子商務企業有序復工復產等20條具體政策措施。一些外貿外資大省，如上海、山東等地重點外資企業復工率超過80%。

支持復工復產的政策舉措不斷產生疊加效應，為外資外貿企業恢復市場步伐按下「快進鍵」。

2月初，由於包裝材料的上游供應商沒有復工，位於廣州黃埔區的安利（中國）日用品有限公司面臨原材料供應緊缺的困難。

廣州市工信部門迅速與江門、珠海等企業供應商所在地的政府協調，10多家上游企業及時有序復工，保障了安利公司的產業鏈穩定。

自2月10日復工以來，安利公司已有700多名員工返回廣州生產基地。

廣州市超過50%的規模以上工業總產值由全市2萬多家外資企業創造。廣州市商務局副局長吳尚偉說，針對重點外商投資企業人員及設備的入境需求，該局與海關、衛生、工信等多部門成立專班，建立快速通關「綠色通道」。日前，廣州市黃埔區124家重點外資企業中已復工企業109家。

從目前看，大多數跨國公司投資中國的信心和戰略沒有改變。華南美國商會20日發布的《新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的影響特別報告》顯示，無論疫情影響如何，75%的企業對中國經濟前景充滿信心，表示不會改變再投資計畫。

這份報告基於對399家來自美國、中國大陸和其他亞太經合組織國家企業的電話調查，大多數是製造業和服務業跨國公司。