機械工業增加值 增速有望達5%

中國機械工業聯合會25日表示，預計2020年中國機械工業經濟運行將呈現前低後高、逐步回升的走勢，如新冠肺炎疫情能早日結束，工業增加值增速仍可達5%左右，營業收入、利潤總額等指標將保持小幅增長。

中新社報導，目前中國機械工業企業復工復產有序推進，復工率為66%。部分行業復工復產進度更為迅速，如電工電器、製冷空調、農業機械、文化辦公設備和儀器儀表行業復工率超過80%；通用機械、食品及包裝機械、內燃機、零部件和塑料機械行業復工率超過70%。隨著地方政府對復工復產管理工作的進一步細化，前期已提出申請與做好復工復產準備的機械企業將加快恢復生產步伐。

據分析，短期看，行業復工復產還面臨員工緊缺、物流運輸受阻、供應鏈配套尚未恢復、口罩消毒液等防疫用品短缺等具體問題，全面恢復到正常的生產經營狀態還需要一定的時間，因此，近一時期行業運行總體仍處於逐步恢復階段。加之前期停工停產已造成的損失，預計一季度機械工業主要經濟指標將出現較大程度的回落。

中期看，為緩解疫情對企業生產經營帶來的困難，中央和地方有關政府部門集中發布了多項扶持與救助政策，涉及市場保障、財稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面，為提振市場與企業信心發揮積極作用。如果疫情一季度得到有效控制，超過九成的企業預計二季度生產經營將恢復。

長期來看，中國經濟的基本面是穩定的，疫情過後開展的恢復性建設與投資，可為機械行業釋放出潛在的市場，為機械工業結構調整、轉型升級帶來新的機遇。