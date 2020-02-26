工信部協調醫療物資 同步復產

大陸工信部表示，在全力保障口罩、防護服等醫療物資供給基礎上，將重點開展醫療救治急需的呼吸機、心電監護儀等醫療設備和治療藥品的組織生產和及時供應，統籌協調醫用物資全產業鏈企業同步復工復產。

新華社報導，醫療設備的先進程度和信息化水平直接影響著疫情防控和醫療救治的效率。以醫學影像設備為例，醫學影像設備企業聯影為方艙醫院定制快速、靈活、智能的放射科全流程整體解決方案，不用患者脫口罩，即可智能識別人臉及全身位置信息，實現快速掃描的同時大大降低感染的風險。

隨著一線需求增長，醫療設備產能也在擴張。呼吸機、監護儀等設備製造企業開工復產，全力保障供應。其中，國產醫療設備龍頭企業邁瑞醫療協同供應鏈各供應商建立了備貨機制，春節期間緊急復工，截至2月17日生產並向全國醫院交付超過3.5萬台醫療設備。

工信部提出，下一步將重點開展醫療救治急需的呼吸機、心電監護儀等醫療設備和治療藥品的組織生產和及時供應，增強企業生產柔性，科學謀劃產能，確保產品質量，強化物資保障協調機制。