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全球兩個最大港「聯姻」 助力長三角一體化

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
寧波舟山港是全球貨物吞吐量第一大港，將與上海港強強聯手。圖／新華社
寧波舟山港是全球貨物吞吐量第一大港，將與上海港強強聯手。圖／新華社

寧波舟山港股份有限公司25日宣布，將於2月28日召開股東臨時會，審議2020年度非公開發行A股股票方案等議案。根據議案，該公司將向上港集團和控股股東寧波舟山港集團非公開發行股份合計不超過26.35億股，募集資金人民幣112.15億元。　　

中新社報導，兩家優質港口上市公司合作的背後，是全球貨物吞吐量第一大港寧波舟山港和全球貨櫃吞吐量第一大港上海港的強強聯手。　　

報導指出，寧波舟山港股份有限公司是浙江省沿海港口公共碼頭的經營主體，2019年，寧波舟山港貨物吞吐量首度突破11億噸，連續11年位居全球港口第一。　　

上港集團是上海港公共碼頭運營商，也是大陸首家整體上市的港口股份制企業。2019年，上海港完成貨櫃吞吐量4330.3萬標準箱、連續10年位居世界第一。　　

2019年2月19日，浙江省海港集團和上海集團簽署小洋山綜合開發合作協議。協議約定，浙江省海港集團以人民幣現金增資方式入股上港集團下屬全資子公司上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司，入股完成後，上港集團與浙江省海港集團分別持有盛東公司80%和20%股權。　　

報導稱，從最初的非核心領域攜手投資，到主營港口業務的深度合作，再到如今的引入上港集團作為寧波舟山港股份有限公司戰略投資者，雙方合作更加深入。　　

根據議案，本次擬募集資金不超過112.15億元，其中89億元將投資貨櫃碼頭工程項目、礦石碼頭二期項目等基礎投資建設。　　

項目建成投用後，寧波舟山港將新增555.6萬標準箱的貨櫃年通過能力和2000萬噸礦石吞吐能力，進一步增強對全球大型貨櫃箱船舶和國際中轉貨櫃的吸引力，進一步提升其超大型礦船靠泊條件和接卸能力，完善長三角地區進口鐵礦石運輸體系，從而提高寧波舟山港的綜合競爭力。

上海 碼頭 港股

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