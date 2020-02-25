銀保監會：大陸銀行業有足夠風險抵禦能力　

中共銀保監會就大陸銀行業保險業支持抗擊疫情和復工復產召開會議。銀保監會強調，銀行業有足夠風險抵禦能力。

據香港電台報導，中共銀保監會新聞發言人蕭遠企表示，銀行業有足夠風險抵禦能力，銀行業有約6兆元人民幣撥備，是現在不良貸款餘額的兩倍，每年約能產生2兆元淨利潤，同時銀行業資本非常充足，有將近23兆元資本，即有30多兆元來抵禦風險。

他又提到，大陸房地產金融政策目前沒有調整，會動態監測情況，而政策仍是「一城一策」，地方根據情況，在不違反大的政策框架下可以自行安排。

他表示，對房地產金融的監管標準沒有放鬆，依法監管、合規監管、審慎監管的原則不變。