蔚來汽車大陸總部落腳合肥 融資百億元

大陸電動車品牌蔚來今（25）與合肥市重大產業項目集中簽約，包括蔚來汽車大陸總部落地合肥在內的八個項目集中「雲」簽約，總投資人民幣1,020億元。蔚來新一款車型EC6項目也將在此量產。

澎湃新聞報導，蔚來汽車表示，已經與合肥市簽署蔚來大陸總部落地合肥的合作框架協議，，該項目計畫融資人民幣百億元，用於公司研發、市場體系建立等。蔚來將投資人民幣10億元建設總部和研發基地、15億元投向第二生產基地。

蔚來汽車預計2020年營收達人民幣148億元，2024年擬上市六至八款車型，營收達人民幣1,200億元。此外，在簽約儀式上雙方還提出將在2025年前登陸科創板。

蔚來與當地的江淮汽車為長期合作夥伴關係。2016年4月6日，蔚來汽車與江淮汽車達成戰略合作協議，雙方初步確認產銷量計畫每年5萬輛。2018年5月，江淮發布公告稱收到蔚來關於第二款車型ES6合作的確認函。

2109年3月，蔚來CEO李斌曾表示，第三款車型EC6，蔚來、江淮會繼續合作，年產能或達到15萬輛，基本滿足未來兩到三年內2至3款車型的生產能力。

2月初，有消息傳出，吉利汽車將投資3億美元入股蔚來。蔚來針對該消息不予置評。資金壓力頻傳的蔚來，2020年以來融資動作不少。2月14日，蔚來發布公告，宣布再次完成1億美元的可轉債融資項目。就在2月6日，蔚來剛宣布了一筆1億美元的融資。這兩筆融資的投資方均為非關聯的亞洲投資基金。

目前，蔚來在2020年宣布的所有非公開發行可轉換債券完成後，融資總額將達2億美元。