聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果逾半大陸門市 恢復營業
蘋果公司旗下恢復營業的中國大陸門市，已超過一半，顯示大陸門市逐漸恢復營業，但目前已恢復營業的門市，大多縮短營業時間。
彭博資訊報導，蘋果的大陸官網顯示，在42家大陸門市中，截至24日已有29家恢復營業，但多數門市縮短營業時間，部分門市不到八小時，少於正常營業的12小時，例如北京三里屯門市的營業時間為上午11時至下午6時。
蘋果仍未透露其餘門市預定何時恢復營業。另大陸官網的資料顯示，有些門市的營業時間，最快本周末就會恢復正常。
蘋果的大陸零售業務，牽動整體營收。蘋果已於17日示警，本季可能無法實現營收目標，大陸門市暫停營業即為原因之一。執行長庫克也告訴員工，大陸門市雖已開始恢復營業，但營業時間恢復正常的腳步比預期慢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言