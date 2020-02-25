蘋果逾半大陸門市 恢復營業

蘋果公司旗下恢復營業的中國大陸門市，已超過一半，顯示大陸門市逐漸恢復營業，但目前已恢復營業的門市，大多縮短營業時間。

彭博資訊報導，蘋果的大陸官網顯示，在42家大陸門市中，截至24日已有29家恢復營業，但多數門市縮短營業時間，部分門市不到八小時，少於正常營業的12小時，例如北京三里屯門市的營業時間為上午11時至下午6時。

蘋果仍未透露其餘門市預定何時恢復營業。另大陸官網的資料顯示，有些門市的營業時間，最快本周末就會恢復正常。

蘋果的大陸零售業務，牽動整體營收。蘋果已於17日示警，本季可能無法實現營收目標，大陸門市暫停營業即為原因之一。執行長庫克也告訴員工，大陸門市雖已開始恢復營業，但營業時間恢復正常的腳步比預期慢。