A股深V反彈秀 成交額連5天逾人民幣兆元

隔夜美股暴跌，道瓊工業指數狂泄，A股今（25）日上演深V反彈秀，成交金額再度突破人民幣兆元，至1兆4,153億元，連續第五個交易日超過人民幣兆元。

澎湃新聞網報導，A股三大指數早盤集體走低，口罩概念則延續強勢，領漲大盤；午盤觸底反彈，5G射頻及天線概念大漲，申萬通信行業領跑大盤，A股半日成交額近人民幣兆元。午後盤中，無人駕駛概念強勢，汽車族群走高。最終創業板指漲超過1%。

受外圍市場影響，滬深今雙雙開低走跌，滬指更是直接失守3,000點。之後，券商股的回升帶動股指回升，滬指收復3,000點關口。午市收市成交額已達人民幣9,321億元。午後反轉，創業板指翻紅收盤。

上證綜指今收3,013.05，跌0.6%；深證成指收11,856.08，漲0.71%；創業板指收2,287.31，漲1.03%。

A股共156檔股票漲幅在9%以上，一檔股票跌幅在9%以上。成交總額人民幣1兆4,153億元，較前一交易日的人民幣1兆2,221億元大增人民幣1,932億元。

北向資金淨流出，已連續三個交易日淨流出。25日收盤，北向資金合計淨流出人民幣48.31億元。其中，滬股通淨流出32.69億元，深股通淨流出15.62億元。