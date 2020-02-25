大陸平板電腦 去年Q4出貨量年降3.9%

國際數據公司IDC今（25）日發布平板電腦季度報告，2019年第4季大陸平板電腦市場出貨量約581萬台，在保持連續六個季度增長後呈現下滑趨勢，年降3.9%。

證券時報報導，報告指出，銷售額居前的「頭部公司」主要系列的產品形態轉換，促使Detachable Tablet（可插拔鍵盤平板電腦）快速增長。華為在該季度依然保持大陸平板電腦市場出貨量第一位置。

2019年大陸平板電腦市場復甦，出貨量達2,241萬台，自2015年以來首次出現反彈，年增0.8%。商用市場下滑幅度較大，出貨量約480萬台，年降16.4%。除受到宏觀經濟增速下滑的影響之外，企業需求下降、政府全國性項目的減少也導致商用市場低迷的關鍵因素。

2019年大陸平板電腦市場前五大廠商，蘋果、華為、小米、聯想、聯想。個別來看，蘋果iPad出貨量約為856萬台，年增2.3%，市占率38.2%。2019年蘋果在大陸平板電腦市場的王者地位依然難以撼動。iPad air和iPad mini憑藉性價比優勢大受市場歡迎。

華為緊追蘋果，平板出貨量約為737萬台，年增17.7%，市占率32.9%。憑藉價格段全覆蓋，產品計算能力的提升以及對線上線下全管道的掌控，華為市場比重創歷史新高。此外，借助華為大量其他終端用戶發揮多屏協同多終端生態應用體系優勢，華為平板電腦在高端市場的競爭力將進一步提高。

小米方面，平板出貨量約為123萬台，年增32.5%，出貨量市占率5.5%。小米平板4系列從2018年Q2才開始出貨，所以2019年出貨同比增長幅度較大。

聯想重點發展商用市場，平板出貨量約為76萬台，年降31.9%，出貨量市占率3.4%。隨著內部架構體系的調整，聯想平板電腦將會繼續聚焦商用市場。