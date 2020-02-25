滴滴攜手軟銀 在日本推食品配送

大陸出行公司滴滴今（25）日表示，其與軟銀共同出資的DiDi Mobility Japan將從4月開始在日本推出一項食品配送服務。

路透報導，公司一位代表指出，滴滴於2月25日開始在日本大阪招募食品配送合作夥伴，並計畫於4月初在大阪正式推出這項服務，之後逐步推廣到日本全國。

滴滴曾表示，自2018年9月在大阪上線出租車服務以來，滴滴在日本業務進展良好，和超過400家本地優秀出租車公司合作，在21個地區提供出租車叫車服務，服務覆蓋超過50%日本人口。