滴滴攜手軟銀 在日本推食品配送
大陸出行公司滴滴今（25）日表示，其與軟銀共同出資的DiDi Mobility Japan將從4月開始在日本推出一項食品配送服務。
路透報導，公司一位代表指出，滴滴於2月25日開始在日本大阪招募食品配送合作夥伴，並計畫於4月初在大阪正式推出這項服務，之後逐步推廣到日本全國。
滴滴曾表示，自2018年9月在大阪上線出租車服務以來，滴滴在日本業務進展良好，和超過400家本地優秀出租車公司合作，在21個地區提供出租車叫車服務，服務覆蓋超過50%日本人口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言