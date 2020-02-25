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蘋果在陸門市 逾半數恢復營業
因新冠肺炎疫情爆發，蘋果公司之前關閉大陸42間門市，至今逾半數以上恢復營業，達29間，但大部分縮短營業時間。
香港經濟日報報導，據蘋果零售網站顯示，29間恢復營業，但大部分門市縮短營業時間，少於8小時，較通常每天營業的12小時。目前雖然仍未宣布其他的大陸門市何時重新開張，不過，部分門市的網站顯示，最早將於本周末恢復正常營業時間。
蘋果日前表示，受累新冠肺炎疫情爆發，全球iPhone供應暫時受限，加上大陸對蘋果產品需求放緩所致，第2季收入預測將無法達標。
據大陸官方數據的分析，隨著新冠肺炎疫情蔓延，蘋果1月在大陸的iPhone發貨量出現下滑。
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