蘋果在陸門市 逾半數恢復營業

在大陸加緊戰疫、推進復工復產之際，首家兩岸合資全牌照證券公司—金圓統一證券有限公司獲批落地廈門自貿片區。大陸財經專家認為，福建自貿試驗區深化改革創新發展，對台金融合作邁入快車道。

2020-02-25 01:57