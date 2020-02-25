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中金下調大陸智慧手機今年出貨量估11% 華為降10%
為反映疫情影響，中金今（25）日下調2020年大陸智慧手機出貨量基準情形預測11%至3.48億支，疫情對手機產業鏈，特別是安卓手機的首季業績、半導體及面板廠商的第2季業績將明顯受影響。2020年華為全球銷量估年下滑10%。
中金分析師在報告中寫道，疫情對安卓品牌影響大於蘋果。以個別品牌來看，疫情對華為影響最大，因華為對大陸市場依存度高，加上谷歌行動服務(GMS)缺失影響，預計2020年華為全球銷量將較2019年下滑10%。
報告指出，小米市場占有率有機會提升，得益歐洲市場占有率提升等因素，2020年全球出貨量有機會成長4%。
報告預計，大陸手機市場出貨量在第1季會大幅下降，第2季將在5G換機的帶動下逐季好轉。
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