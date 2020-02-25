瑞德西韋在大陸申請8項專利 3件獲授權

針對美國吉利德公司生產的瑞德西韋對治療新冠肺炎有效，並在大陸申請專利，大陸國家知識產權局副局長何志敏今（25）日回應，吉利德科學公司的確在陸申請八件專利，已有三件專利獲授權，還有五件正在審查中。

澎湃新聞報導，何志敏表示，瑞德西韋，吉利德科學公司的確在大陸申請八件專利，申請的保護範圍涵蓋化合物的核心結構和類似結構以及晶型，以及相關的製造方法、用途等。

瑞德西韋是美國吉利德科學公司正在研發的一款新藥，這個藥在前期主要用於治療伊波拉出血熱和中東呼吸綜合徵等疾病，目前這個藥在全球的任何一個國家都還沒有獲批上市，處於臨床階段。

美媒報導，該藥用於治療新冠肺炎有初步效果，何志敏表示，大陸也在武漢的多家醫院正式開始該藥物的臨床試驗，臨床試驗目前正在進行中，4月27日才能公布臨床試驗的結果，大陸也非常關注。

何志敏稱，據大陸專利法的規定，專利權被授予之後，除了專利法規定的例外情形，任何單位和個人未經專利權人的許可，都不得以生產經營為目的來製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品。

這個例外情形是什麼呢？何志敏說，它包括專為科學研究和試驗目的來實施的專利技術，以及為提供行政審批所需要的信息而製造、使用、進口專利藥品等。此外，藥品作為一個特殊的產品，無論是原研藥還是仿製藥，都需要經過藥監部門的嚴格審批才能上市。

鑒於瑞德西韋目前正在臨床試驗階段，大陸非常關切它的有效性、安全性，也非常期待能夠盡快出現一批包括瑞德西韋在內的能夠對新冠肺炎治療產生積極療效的藥品，也包括老藥的新用途。

何志敏強調，目前新冠肺炎疫情防控到了最吃勁的關鍵階段，無論是科研工作者還是醫藥企業，都應當把人民群眾的生命安全和健康放在第一位，共同抗擊疫情。