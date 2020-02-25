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A股納入因子將生效 富時羅素︰關注4問題

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
富時羅素近日如期提升對A股的納入因子，並將於3月20日收市後生效。照片／本報系資料庫
富時羅素近日如期提升對A股的納入因子，並將於3月20日收市後生效。照片／本報系資料庫

富時羅素近日如期提升對A股的納入因子，並將於3月20日收市後生效。富時羅素亞太區董事總經理白美蘭昨（24）日表示，目前暫無繼續提升A股納入因子的時間表。未來富時羅素將重點關注四個問題。

白美蘭接受中國證券報訪問時表示，富時羅素本次擴容將A股納入因子由15%提升至25%。對於何時會繼續提升A股納入因子的問題，白美蘭表示，目前暫無時間表。

不過，她表示，富時羅素將重點關注四個問題，但並非這四個問題全部解決才能進一步提升A股納入因子。首先大陸和香港兩地假期存在不一致情況，通過滬深股通交易A股的海外投資者無法及時交易。

再者，QFII和RQFII下的券款對付的結算周與許多市場不同，海外投資者在將投資從其它市場轉向A股市場或從A股市場轉向其它市場尚存障礙。第三，外資持有A股個股比例上限28%，有必要提升。

第四，綜合交易機制，即對管理多個基金/客戶委託的投資管理公司來說，能通過一次訂單同時為他們管理的所有基金/客戶委託處理交易，而不是逐一處理訂單。

白美蘭指，富時羅素剛剛宣布的A股納入決定未受新冠肺炎疫情影響。突發公共健康事件、市場波動等因素都不會影響指數編制決定。她又表示，富時羅素重視大陸市場，未來可能推出更多的大陸相關指數。

新冠肺炎 疫情 香港

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