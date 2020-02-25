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美股大跌衝擊 A股開盤挫1.6% 港股跌0.3%
受美國股市大跌影響，滬指今（25）日開盤跌1.62%，創業板指跌2.02%，恆指跌0.37%。智能音箱、光刻膠（台灣稱光阻劑）、數位貨幣等類股跌逾3%，僅口罩開盤上漲。
新浪財經報導，避險情緒在周一集中爆發，風險資產全線下挫。隔夜，美股三大股指跌幅均超過3.3%，道指重挫逾千點，跌破28,000點關口，創去年12月11日以來新低。
上午9時30分，在岸人民幣報7.0294，較上一交易日升值2點；反映境外投資者預期的離岸人民幣報7.0145。
官方人民幣中間價今報7.0232，調升14點，為2019年12月12日以來最低。
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