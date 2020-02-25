恆大讓利 一周賣6.8萬戶

房市狀況不佳，建商自救賣房回收資金，恆大集團祭出網路賣房七五折優惠後，短短一個禮拜就賣出6.8萬戶，恆大預估到2月底將賣出15萬戶。

恆大集團並擴大異業結盟來賣房，與蘇寧昨（24）日合作推出優惠網上購房活動，購房者本人除了買房七五折外，再加送人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）的蘇寧卡。

推薦他人買房成功還可獲得高額佣金和獎勵。

澎湃新聞網報導，具體來看，消費者只要在蘇寧平台上，花人民幣1元購買恆大新房特惠活動的權益券，符合條件的購房者，就可以同時享受恆大地產在大陸共613處建案七五折的優惠，以及蘇寧人民幣5,000元的蘇寧卡補貼。

此次活動將持續到5月10日，恆大建案七五折活動將在2月底結束，3月開始建案優惠折扣將變為七八折。

恆大集團上周宣布，至2月29日，購房者只需在「恆房通」平台線上繳納人民幣5,000元訂金並簽署「商品房網上認購書」即可預定房源，並承諾購房者會以最低價購買到房產。

2月13日至16日，按照恆大數據顯示，三天時間通過恆房通認購4.75萬戶，總價值約人民幣580億元，大陸600多個建案均有認購，其中最高的一個建案認購870戶。

恆大開賣一個禮拜以來，累計網上認購6.8萬戶，恆大預計，按照每日穩增7,500戶的速度估算，本月將達15萬戶。