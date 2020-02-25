恆大讓利 一周賣6.8萬戶

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

房市狀況不佳，建商自救賣房回收資金，恆大集團祭出網路賣房七五折優惠後，短短一個禮拜就賣出6.8萬戶，恆大預估到2月底將賣出15萬戶。

恆大集團並擴大異業結盟來賣房，與蘇寧昨（24）日合作推出優惠網上購房活動，購房者本人除了買房七五折外，再加送人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）的蘇寧卡。

推薦他人買房成功還可獲得高額佣金和獎勵。

澎湃新聞網報導，具體來看，消費者只要在蘇寧平台上，花人民幣1元購買恆大新房特惠活動的權益券，符合條件的購房者，就可以同時享受恆大地產在大陸共613處建案七五折的優惠，以及蘇寧人民幣5,000元的蘇寧卡補貼。

此次活動將持續到5月10日，恆大建案七五折活動將在2月底結束，3月開始建案優惠折扣將變為七八折。

恆大集團上周宣布，至2月29日，購房者只需在「恆房通」平台線上繳納人民幣5,000元訂金並簽署「商品房網上認購書」即可預定房源，並承諾購房者會以最低價購買到房產。

2月13日至16日，按照恆大數據顯示，三天時間通過恆房通認購4.75萬戶，總價值約人民幣580億元，大陸600多個建案均有認購，其中最高的一個建案認購870戶。

恆大開賣一個禮拜以來，累計網上認購6.8萬戶，恆大預計，按照每日穩增7,500戶的速度估算，本月將達15萬戶。

人民幣

延伸閱讀

台股失守11,600點大關 外資大賣263億元

台股有點慌 跌逾150點

房「疫」抗漲 恆大攜手蘇寧 網路買房75折

疫情之下外送壓力倍增 無人配送車紛紛上路

相關新聞

人行救急 防企業資金斷鏈

中國人民銀行行長易綱表示，要適時推出新的政策措施來對沖疫情帶來的影響，包括提供專項信貸額度、擴大貸款延期及減免小微企業貸款利息等，防止企業資金鏈斷裂。

首家兩岸合資 全牌照證券公司落腳廈門

在大陸加緊戰疫、推進復工復產之際，首家兩岸合資全牌照證券公司—金圓統一證券有限公司獲批落地廈門自貿片區。大陸財經專家認為，福建自貿試驗區深化改革創新發展，對台金融合作邁入快車道。

復工半月 廣州房市強勢復甦

據網易房產數據中心監控統計，復工半個月以來，廣州一手住宅成交量強勢復甦，2月10日至23日廣州共網簽成交692套，面積73512平方公尺。

外資龍頭企業 將優先保障復工

大陸商務部24日稱，要優先保障在全球供應鏈中有重要影響的外資龍頭企業和配套企業復產復工，協調推動電子、汽車等領域外資企業和上下游企業同步復工。

互聯網+招商 5G帶頭突圍

上海自貿區臨港新片區管委會專職副主任吳曉華24日表示，臨港新片區運用「互聯網+招商」方式，採用不見面談判，抓緊項目簽約落地，努力降低新冠肺炎疫情影響。

網購房車 消費模式再升級

受新冠肺炎疫情影響，愈來愈多的中國大陸企業「轉戰」網絡，一些新業態、新模式逆勢成長，為經濟高質量發展開拓新空間。其中，就出現房產、汽車等中國人觀念中「大件」商品的「身影」。

陸國產C919大客機 浦東順利轉場山東

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）近日披露，該公司疫情防控和復工復產齊頭並進，大陸國產C919大型客機第六架試飛飛機—106架機當天由上海浦東順利轉場山東東營。

恆大讓利 一周賣6.8萬戶

房市狀況不佳，建商自救賣房回收資金，恆大集團祭出網路賣房七五折優惠後，短短一個禮拜就賣出6.8萬戶，恆大預估到2月底將賣出15萬戶。

地方挺建商 開三帖藥方

大陸各地政府開始搶救建商，目前已有五個省及14個城市相繼發布房地產領域政策，包括提前上市賣預售屋、延後交屋兩個月不處罰，建商標地延後付款不收滯納金等，幫建商度過難關。

華為折疊新機 8.2萬高價搶市

華為昨（24）日發表升級版折疊機Mate Xs，期延續Mate X的熱賣，持續擴大在折疊手機的市場版圖，不過新折疊機依然相當「高貴」，售價2,499歐元（約新台幣8.2萬元），3月起在包括中國等全球市場陸續開賣；並預告3月26日如期在巴黎發表年度旗艦機P40系列。

發改委：研究減稅降費

大陸國家發改委祕書長叢亮昨（24）日表示，將繼續研究頒布有針對性的減稅降費措施，幫助中小企業度過難關，積極擴大境內有效需求，促進消費回補和潛力釋放。

防止疫情擴散 昆山台企復工有妙招

新冠肺炎疫情導致大陸各地春節後長時間停工，造成經濟損失，2月10日開始第一波復工至今，以山東省復工率79.4%最高，江蘇企業復工數3.4萬家最多，各地政府積極協助企業復工復產，甚至還開高鐵專列、包機載運工人返崗...

熱門新聞

找到了！他染新冠肺炎痊癒 上媒體告白急尋「楊護士」

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

習近平講話17萬人連線會議 官媒：避免曲解

鴻海鄭州廠傳復工數逾2萬人 獎金升到3.02萬元

防止疫情擴散 昆山台企復工有妙招

珠三角、長三角復工率逾70% 各地掀搶人大戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。