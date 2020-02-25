陸國產C919大客機 浦東順利轉場山東
承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）近日披露，該公司疫情防控和復工復產齊頭並進，大陸國產C919大型客機第六架試飛飛機—106架機當天由上海浦東順利轉場山東東營。
中新社報導，此次轉場東營的C919大型客機106架機，主要承擔驗證客艙、照明，外部噪聲等相關科目的試飛任務。北京時間2月24日上午11時08分，106架機由上海浦東機場起飛，中午13時07分降落東營勝利機場，試飛員吳鑫、張健偉、鄒禮學和試飛工程師李暢、張宏亮共同完成這次轉場飛行。
C919大型客機106架機於去年12月27日在上海首飛，標誌著C919大型客機6架試飛飛機全部投入試飛工作，中國大型客機項目也正式進入「6機4地」大強度試飛階段。
為應對突如其來的新型冠狀病毒感染肺炎疫情，中國商飛公司按照安全復工、科學復工、有序復工要求，堅持一手抓疫情防控，一手抓主責主業，推進大陸國產商用飛機健康穩步發展；一手抓疫情防控，一手抓復工復產，堅定推進型號生產運營。
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