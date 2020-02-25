陸國產C919大客機 浦東順利轉場山東

華為昨（24）日發表升級版折疊機Mate Xs，期延續Mate X的熱賣，持續擴大在折疊手機的市場版圖，不過新折疊機依然相當「高貴」，售價2,499歐元（約新台幣8.2萬元），3月起在包括中國等全球市場陸續開賣；並預告3月26日如期在巴黎發表年度旗艦機P40系列。

2020-02-24 23:03