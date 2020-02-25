網購房車 消費模式再升級

受新冠肺炎疫情影響，愈來愈多的中國大陸企業「轉戰」網絡，一些新業態、新模式逆勢成長，為經濟高質量發展開拓新空間。其中，就出現房產、汽車等中國人觀念中「大件」商品的「身影」。

新華社報導，近日山東煙台一家房地產企業銷售人員進行「看房」直播。房產銷售人員擔任「主播」，講解內容包括沙盤、戶型圖、樣板間及優惠政策，還通過發紅包、有獎問答等方式，吸引網友參與互動。

「我們希望通過這種更受年輕人青睞的方式，讓購房者足不出戶，就能了解樓盤信息。現在，我們的『看房』直播每天都有，已累計做了30多場。參與直播的網友數量已經超過了以往我們任何一次線下看房活動的人數，效果超出了我們的預期。」這家房地產企業的銷售負責人說。

裕順長安馬自達、小鵬智能汽車總經理李明同樣在思考並嘗試，讓汽車零售服務行業從實體線下銷售轉向線上銷售。

「每年3月，是傳統意義上的汽車銷售黃金期。結合今年防疫形勢，我們將4S店和核心車型做成VR場景。汽車的外觀造型、內飾配置，都可通過VR提供的導航圖展示，甚至比現場看車更一目了然。同時也借助手機App新媒體，對主推車型進行網絡直播，消費者點開直播頁面，就能在線『看車』。」李明說。

在業內人士看來，由疫情防控帶來的實體店人流量減少，或將成為中國大陸消費模式再升級的契機。

「網上買房、買車，預示著在消費活動與『互聯網+』、VR、大數據等深度融合的趨勢下，以數字信息技術為基礎、以互動傳播為特點、具有創新形態的新媒體，已經在提前為中國消費者搭建5G時代的消費場景，並將由此促進實體經濟向數字經濟的轉型，進一步增強中國經濟發展的韌性。」山東農業大學經管學院副教授崔炳群說。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，「互聯網+」給中國大陸經濟帶來更大彈性，但要實現消費模式健康、高效的升級，還需進一步規範相關廣告，並明確各網絡平台責任。