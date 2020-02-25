互聯網+招商 5G帶頭突圍

上海自貿區臨港新片區管委會專職副主任吳曉華24日表示，臨港新片區運用「互聯網+招商」方式，採用不見面談判，抓緊項目簽約落地，努力降低新冠肺炎疫情影響。

中新社報導，在24日舉行的新聞發布會上，吳曉華透露，12個項目、總投資200億元（人民幣，下同）的線上簽約如期舉行，這批項目集中在以5G為代表的第三代半導體材料、設計、工藝領域。吳曉華表示，還有一批人工智能、集成電路等有影響力的外資項目在積極洽談中。

截至24日，上海自貿區臨港新片區累計971家企業復工、復工人數逾4萬人；其中，產值在1億元以上的企業復工率98.7%。臨港新片區建設項目復工工地19個、進場復工人數1602人。

吳曉華表示，春節期間，管委會就研究制定了企業疫情防控和復工復產一攬子方案，全面服務企業防疫。管委會方面還全力籌措企業急需的防疫物資。吳曉華透露：「我們籌措了1000套房源，幫助復工企業解決返滬員工隔離觀察困難。」

此外，管委會方面有針對性推出服務企業的16條政策措施，助企業渡過疫情難關。目前，已兌現資金超過1650萬元，52家企業受益。

上海浦東新區副區長管小軍則表示，全區988家規模以上工業企業實現復工，占總數66%，工業百強企業基本均實現復工；軟件信息服務企業復工率在95%以上；電子商務企業復工率為70%。

浦東新區推進企業加快恢復產能。管小軍舉例說，浦東新區政府支持相關科技企業安排交通管理運營中心備案車輛到河南、山東、安徽等省的下屬市招募集中點，接員工到上海上崗，採取點對點運輸方式，車輛滿載率控制在50%以下。浦東新區還將加大對創新型中小微企業的扶持力度。