外資龍頭企業 將優先保障復工

大陸商務部24日稱，要優先保障在全球供應鏈中有重要影響的外資龍頭企業和配套企業復產復工，協調推動電子、汽車等領域外資企業和上下游企業同步復工。

中新社報導，大陸商務部24日發布「關於在做好防疫工作的前提下推動商務領域企業有序復工復產的通知」，明確要繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。要抓好重大外資項目落地，加大服務保障力度，推動加快項目建設和投資進度。

據大陸官方統計，今年1月，全大陸新設立外商投資企業3485家，實際使用外資875.7億元人民幣，同比增長4%。為穩定投資者預期，中國大陸近期業已推出一系列措施幫助外企恢復正常生產經營，包括協助企業採購必要防護物資，推動在建外資大項目建設，保障企業投資按計畫進行等。

大陸外貿龍頭企業集中的廣東、浙江、江蘇、山東四省復工進度加快，浙江等地已達70%左右。大陸商務部外貿司司長李興乾日前稱，受前期物流不暢、開工延遲等影響，叠加春節因素，預計今年1-2月中國進出口增速將大幅回落，但全年仍將處於合理區間。

大陸陸商務部部長助理任鴻斌24日表示，新冠肺炎疫情對今年一季度吸收外資的影響將較為明顯，但影響是階段性的、可控的。

任鴻斌指出，下一步將從六個方面做好全年穩外資工作，力爭使疫情的影響降到最低。一是推動更多外資企業有序復工復產，優先保障外資龍頭企業恢復生產供應，維護全球供應鏈穩定。二是抓好重大外資項目落地，密切跟蹤在談大項目，推進在建大項目，協調解決困難問題，推動項目簽約落地。

三是繼續擴大外資准入領域，提升電信、醫療、教育、文化、金融等領域的利用外資水平，壓減全國和自貿試驗區外資准入負面清單。

四是提升開放平台，指導自貿試驗區加快改革開放創新試點，更好地發揮國家級經濟開發區穩外貿、穩外資生力軍的作用。

五是加強外資合法權益的保護，建立健全外商投資服務體系。六是繼續優化外商投資環境，實施好「外商投資法」及實施條例，增強外商長期投資經營的信心。