復工半月 廣州房市強勢復甦

據網易房產數據中心監控統計，復工半個月以來，廣州一手住宅成交量強勢復甦，2月10日至23日廣州共網簽成交692套，面積73512平方公尺。

中新社報導，新冠肺炎疫情發生後，大陸多個城市紛紛發文叫停樓盤售樓。1月27日，廣州市房協倡議房地產開發企業暫停人員聚集的營銷活動。

受疫情叠加春節假期的雙重影響，廣州一手樓市成交遭遇重創，1月27日至2月2日，廣州一手樓網簽成交22套，面積為2314平方公尺，環比均下降超過90%。2月3日至9日，成交25套，面積為2783平方公尺，環比略有上升。

自2月10日以來，廣東部分具備復工條件的企業，在做好疫情防控的前提下已經開始陸續復工。據不完全統計，截至2月21日，廣州全市已有165個樓盤開放線下銷售中心。廣州市房屋交易監管中心也發布了房產中介復工指引：門店每天到崗不超過3名經紀人。

其中復工首周（2月10日至16日）廣州一手樓網簽成交186套，環比上升644%；網簽面積為19459平方公尺，環比上升599.21%；第二周（2月17日至23日）成交506套，面積54053平方公尺，環比均上升超過170%。