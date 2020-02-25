首家兩岸合資 全牌照證券公司落腳廈門

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在大陸加緊戰疫、推進復工復產之際，首家兩岸合資全牌照證券公司—金圓統一證券有限公司獲批落地廈門自貿片區。大陸財經專家認為，福建自貿試驗區深化改革創新發展，對台金融合作邁入快車道。

中新社報導，在中國大陸諸多自貿試驗區中，福建自貿試驗區是唯一將「深化兩岸經濟合作」當作自身定位和發展目標的自貿試驗區。根據「中國（福建）自由貿易試驗區總體方案」，福建自貿試驗區掛牌成立後，即探索設立兩岸合資的全牌照證券公司。

過去一年，福建自貿試驗區繼續探索兩岸金融政策先行先試，制訂「關於深化閩台金融交流合作的若干意見」，推出4個方面共18條舉措；率先試點台資企業資本項目管理便利化政策；積極推動開展QFLP（合格境外有限合夥人）政策試點，福建全省首家QFLP試點的平潭啟惠益通外商股權投資合夥企業順利落地，總投資約4億美元，其中首期投資1.6億美元。

近日，中國證券監督管理委員會核准設立金圓統一證券有限公司。福建師範大學福建自貿區綜合研究院院長黃茂興認為，兩岸合資全牌照證券公司獲批是福建自貿試驗區深化改革創新發展的重要成果，也是探索自貿試驗區改革創新實踐的重要示範。

在黃茂興看來，金融創新是自貿試驗區的一項重要任務。「中華人民共和國外商投資法」今年1月1日起施行，進一步明確了包括金融業等服務業領域的擴大開放，給福建自貿試驗區深化對台金融開放帶來新的契機，推動了兩岸合資全牌照證券公司的獲批。

金圓統一證券註册資本為12億元人民幣，業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦。金圓統一證券有兩大股東，廈門金圓投資集團有限公司出資6.12億元人民幣，出資比例51%；台灣統一綜合證券股份有限公司出資5.88億元人民幣，出資比例49%。

金圓統一證券相關負責人說，將發揮各股東資源優勢，為在大陸深耕發展的十餘萬家台資企業做好金融服務。

黃茂興指出，金圓統一證券獲批將有助於拓展台灣證券業進軍大陸證券市場，甚至帶動台灣其他金融行業參與對大陸的投資合作。

福建 自貿試驗區 人民幣

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