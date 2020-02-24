A股成交額連4日逾人民幣兆元 今創近5年新高
陸股呈現滬弱、深強的局面，創指繼續上攻，A股今（24）日成交額超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.2兆元），刷新2015年11月17日以來新高，已連續四個交易日超過人民幣1兆元。
澎湃新聞報導，受外圍市場影響，A股市場今開低，銀行、券商和房地產股的下跌帶來一波下滑。之後，超級電容、口罩、5G、券商等活躍帶動股指走強，滬指更是在午後一度翻紅。
上證綜指今收3031.23，跌0.28%；深證成指收11772.38，漲1.23%；創業板收2263.97，漲1.68%。
A股共190檔股票漲幅在9%以上，七檔股票跌幅在9%以上；成交總額為人民幣1兆2,221億元，較前一交易日的1兆1,711億元增加510億元。其中，滬市成交人民幣4,516億元，比上一交易日4451億元增加65億元，深市成交人民幣7,705億元。
北向資金轉向淨流出，今收盤，北向資金合計淨流出人民幣87.05億元。其中，滬股通淨流出人民幣48.3億元，深股通淨流出人民幣38.75億元。
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