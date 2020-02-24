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騰訊機器人專利成功授權 用於石油、化工業
陸企業徵信查詢天眼查網今（24）日顯示，騰訊科技有限公司於2019年8月申請的專利「機器人」已成功獲得授權，據悉，該專利用於石油、化工等特種行業，具備移動能力、臨場自主操作能力、遠程遙操作能力等。
環球網報導，騰訊科技（深圳）有限公司成立於2000年02月，註冊資本為200萬美元，法定代表人、最終受益人為馬化騰，公司經營範圍包括計算機軟硬件的技術開發、銷售自行開發的軟件；計算機技術服務及信息服務；計算機硬件的研發、批發；玩具設計開發等。
天眼查股權結構顯示，該公司為中霸集團有限公司的全資子公司。
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