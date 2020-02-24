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人行：投放1.3億元專項再貸款 是救急救命錢

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
人行對金融支持疫情防控和企業復工復產工具較多，並頒布人民幣3,000億元專項再貸款政策。照片／本報系資料庫
人行對金融支持疫情防控和企業復工復產工具較多，並頒布人民幣3,000億元專項再貸款政策。照片／本報系資料庫

人民銀行金融市場司副司長彭立峰今（24）日表示，目前金融支持疫情防控和企業復工復產工具較多，其中，頒布人民幣3,000億元（約新台幣1.3億元）專項再貸款政策，是救急、救命的，必須快速精準投放出去。

澎湃新聞報導，針對人行是否有其他措施抗擊疫情和推動企業復工復產，彭立峰指出，當前，金融支持疫情防控和企業復工復產工具較多，經過初步梳理大概有四個層次：首先，頒布人民幣3,000億元專項再貸款政策。由於利率非常優惠加上有財政貼息，這個政策是暫時的，是救急、救命的，因此它的支持範圍非常嚴格，相對來說它的支持面也比較窄。

彭立峰說，第二，對企業現存的債務進行接續。受疫情影響，很多企業特別是中小企業經營比較困難，經營現金流受到一些影響，但企業的債務存量非常大，每個月都有上萬億元的檔期，如果這個時候要企業還款付息，就有可能導致它的資金鏈斷裂。所以，對於因為疫情影響出現還款困難的企業，銀行要給予展期或者繼貸，以緩解迫在眉睫的換款付息的壓力。

彭立峰解釋，第三，進一步加大信貸的增量支持。現在，全國防控疫情的形勢取得了積極的進展，企業也在抓緊復工復產，企業要進口原料，發工資，不僅存量的債務需要接續，還有新增的資金需求，對於這方面的需求，會綜合運用普惠型政策分布面比較廣的優勢，激勵銀行向企業提供增量的資金支持，同時引導銀行降低貸款利率，減免服務費用，減輕銀行的財務壓力。

第四，優化信貸結構，提高服務利率。通過增大信用貸款和中長期貸款的投放，提高資金支持的質量，資金支持不僅要有數量，還要有質量。同時，我們也要求銀行簡化流程，下放審批權限，提高服務效率，使企業能夠盡快、盡早地取得資金。

疫情 債務 人民幣

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