5省14城推房產維穩政策 頭期款比率調降

受新冠肺炎疫情影響，房產行業復工推遲、銷售交易量稅減帶來壓力。在大陸中央「一手抓疫情防控，一手抓發展」定調下，已有五個省及14個城市相繼發布房地產領域政策，以保持房市平穩發展。

澎湃新聞報導，不完全統計，廣東省，浙江省，河南省，上海市，天津市等五個省份以及佛山市，杭州市，駐馬店市等14個城市頒布支持房地產政策，部分城市明確土地款可申請延期或分期繳付以及對房地產企業進行信貸支持。

疫情期間，首套房頭期款比率首次出現下調。河南省駐馬店市政府21日宣布，將住房公積金貸款額度由人民幣45萬元上升到50萬元；首套房公積金貸款最低首付比率由30%下調為20%；同時大力推廣住房公積金組合貸款業務。除了各類人才購房，大中專畢業生、農民工購房都有相應的購房補助。

這也是新冠肺炎疫情期間，首個宣布降低公積金貸款購買首套房首付比例的城市。業者觀察，首付比率政策的調整，有很強的暖市效果，能夠很好的刺激購房需求，預計3月開始，伴隨著疫情的逐步好轉，政策效應會逐步釋放，購房行情有望改善。

「2月1日至今，受疫情影響，各個城市的房產交易量幾乎可以忽略不計。」同策研究院首席分析師張宏偉認為，在這一情況下，各地頒布一些扶持及刺激政策是必然的，使得房地產市場第2、3季得以復甦。

在房地產領域的政策中，2月13日之前，各地頒布政策多以適當調整土地供應政策為主，包括可延遲簽訂土地出讓合約，順延土地出讓金、開竣工時間等。

在五個省級政策中，浙江省、上海市、天津市頒布的政策以延長土地價款繳付方式入手，包括企業受疫情影響，調整土地價款繳付方式和期限；未能按時交地、動工、竣工的，不計入違約期並不收取違約金。