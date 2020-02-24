報告：大陸Q1名義GDP增速將劇降 需發特別國債補缺口

中國金融40人論壇今（24）日發布報告稱，今年大陸第1季名義GDP年增速將顯著下滑，並建議盡快發行特別國債彌補政府收支缺口，與時俱進地調整房地產信貸相關政策。

路透報導，報告稱，幫助最需要支持的小微企業和勞動密集型服務業，接下來仍需關注尚未充分暴露的損失和風險，包括短期內的信貸塌方風險，地方政府收支缺口放大的次生傷害風險，以及疫情可能在國內長期持續、國外大面積傳播的風險。

專家強調，廣義社融和信貸要撐起來，基礎貨幣的投放和定向降準的使用或許是可以期待的。

報告稱，財政政策具有精準定向、暫時性、政策滯後時間短等特徵，應該發揮主導作用，需要盡快發行特別國債彌補政府收支缺口；貨幣政策中的總量政策工具不適合應對疫情衝擊，其主要任務是確保市場流動性充裕，建議與時俱進地調整房地產信貸相關政策。

對於近期下調存款基准利率的預期有所升溫，CF40成員、長江證券首席經濟學家伍戈認為，存款利率可以相應調整，但貸款利率最近下降也不多，銀行的利差損失也不太大。

「更強調廣義社融和信貸要撐起來，這個過程中，基礎貨幣的投放和定向降准的使用或許還是可以期待的」他在CF40的媒體會上稱，個人覺得貨幣數量工具應用在這個時點會比價格工具更重要，緊迫性更強。