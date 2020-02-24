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陸工信部：中小企開工率近30% 面臨5難關
大陸工信部黨組成員、總工程師田玉龍今（24）日表示，目前監測，中小企業克服困難，陸續開工，目前監測看來開工率近30%。不過，當前中小企業開工復工復產仍主要面臨五個難關。
金融界報導，田玉龍表示，穩住中小企業就穩住了就業，所以減輕疫情對中小企業的影響是非常重要的。不過，中小企業開工面臨五大難關，一是復工難。地方政府為了確保疫情防控的安全要求，這方面有大量的審批證明材料等等，還是有一些關卡。
田玉龍稱，其次，用工難問題還沒有完全暢通，受疫情影響，人員流動還是受阻，不暢通。三是產業鏈配套比較難，物流不暢，原材料進不來，產成品出不去，產業鏈的上下游各環節沒有達到同步復工，這對企業的正常經營生產造成很大影響。
田玉龍指出，第四是資金支撐難。中小企業資金壓力比較大，剛性成本支出比較多，後續隨著財政金融政策的落地會得到緩解。五是訂單交付難。現在中小企業的訂單在手，但是沒有辦法及時進行生產，還要承擔違約的風險。
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