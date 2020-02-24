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房「疫」抗漲 恆大攜手蘇寧 網路買房75折

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
恆大集團攜手蘇寧推出優惠網上購房活動，購房者本人買房七五折再送人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）蘇寧卡。照片／本報系資料庫
恆大集團攜手蘇寧推出優惠網上購房活動，購房者本人買房七五折再送人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）蘇寧卡。照片／本報系資料庫

恆大集團攜手蘇寧今（24）日推出優惠網上購房活動，購房者本人買房七五折再送人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）蘇寧卡，推薦他人買房成功可獲得高額佣金和獎勵。

澎湃新聞網報導，具體來看，消費者只要在蘇寧平台上，花人民幣1元錢購買恆大新房特惠活動的權益券，符合條件的購房者就可以同時享受恆大地產在大陸613處建案七五折的優惠，以及蘇寧人民幣5,000元的蘇寧卡補貼。

此次活動將持續到5月10日，恆大建案七五折活動將在2月底結束，3月開始建案優惠折扣將變為七八折。

恆大集團上周宣布，至2月29日，購房者只需在「恆房通」平台線上繳納人民幣5,000元訂金並簽署「商品房網上認購書」即可預定房源，並承諾購房者會以最低價購買到房產。

2月13日至16日，按照恆大數據顯示，三天時間通過恆房通認購4.75萬套，房，總價值約人民幣580億元，大陸600多個建案均有認購，其中最高的一個建案認購870套。

截至2月18日，恆大六天累計網上認購6.8萬套，恆大預計，按照每日穩增7,500套的速度估算，本月將達15萬套。

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