大陸發改委：研究針對性減稅降費 助中小企業度難關

大陸國家發展改革委黨組成員、秘書長叢亮今（24）日表示，將繼續研究頒布有針對性的減稅降費措施，幫助中小企業度過難關，積極擴大境內有效需求，促進消費回補和潛力釋放。

叢亮指出，下一步將重點抓好中央經濟工作會議各項部署的落實，積極財政政策，更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，繼續研究出台有針對性的減稅降費措施，幫助中小企業度過難關。加強用工、用地、資金等要素保障，加快再建項目和新開工項目建設進度，全面做好維穩工作。

叢亮說，大陸國家發改委加大對重點行業和中小企業的幫扶力度，落實好減費降稅、金融服務、減免租金和穩崗補貼等各項政策，統籌做好生活必需品的穩產保供，切實保障基本民工，堅決完成脫貧攻堅任務，全面強化穩就業舉措，努力保障已復工和準備復工企業的日常防護物資需求。