史上首見 A股推網路上市儀式 開盤飆漲停

A股首次舉辦「網路上市儀式」，即使受新冠肺炎影響，也能一圓企業家們「上市敲鐘夢」。上交所宣布即日起將為近期上市的企業改採網路上市儀式，這是上交所歷史上首次以網路取代交易大廳現場形式舉行上市儀式。

「讓我們一起倒數，5、4、3、2、1！熱烈祝賀良品鋪子成功上市！」A股首家網路上市企業武漢公司良品鋪子今（24）日開盤封漲停44.03%至人民幣17.14元，總市值人民幣68.7億元。公司董事長稱，心情十分激動。線上儀式保留現場儀式的主題環節和元素，以「視頻模擬鳴鑼」替代現場鳴鑼。

新浪財經報導，上交所稱，對於疫情持續期間已上市但尚未舉辦上市儀式的企業，上交所將徵求發行人意願，支持其在疫情影響消除後補辦現場儀式或線上儀式。雖然少了現場感，仍存儀式感；無法當面見證，依然能感受到市場脈搏。上交所這一新增措施受到發行人的歡迎和正面回應。

良品鋪子從湖北一家30平方公尺的小店到全大陸擁有2,300多家門店，從初創時的入不敷出到一年賣出人民幣60億元，良品鋪子踏入大陸零食市場大爆發的黃金十年，寫下一段傳奇創業史。眼下疫情肆虐，這家武漢本土企業不僅奮戰在抗疫一線、排除萬難提前復工，還按原計劃掛牌上市，實屬不易。

良品鋪子背後，站著兩家顯赫的投資機構：今日資本和高瓴資本。值得一提的是，良品鋪子是今日資本繼三隻松鼠後，半年內在零食這一細分市場收獲的第二個IPO。